Nome: Alessia

Cognome: Migliavacca

Anno di nascita: 1994

Città: Pavia

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Reseller

Chi è Selvaggia May

Selvaggia May, il cui vero nome è Alessia Migliavacca, è una studentessa di medicina e una reseller di borse di lusso. Nata a Pavia nel 1994, ha iniziato a comprare e rivendere online per puro caso fino a scoprire l’immensa risorsa che i social rappresentano: in poco tempo Alessia ha visto incrementare le sue interazioni, intuendo che quella fosse la strada giusta per intraprendere una vera e propria attività.

Ha creato il suo profilo Instagram nel 2016 e il suo profilo TikTok nel 2020, dove ha iniziato a condividere i suoi acquisti, le sue recensioni e i suoi consigli sul mondo delle borse di lusso. In poco tempo ha conquistato una vasta fanbase che apprezza il suo stile, la sua simpatia e la sua competenza.

Attualmente ha quasi 100 mila follower su TikTok e quasi 50 mila su Instagram, dove si presenta come “preloved bags hunter, blogger and reseller”.

Da dog sitter a punto di riferimento per la moda

Negli anni ha trasformato la sua passione in un lavoro. Tra le sue marche preferite ci sono Louis Vuitton, Chanel, Dior e Gucci. Tra le sue clienti ci sono anche personaggi famosi come Chiara Ferragni, con cui ha collaborato in alcuni video.

Selvaggia May non ha abbandonato i suoi studi di medicina, che continua a portare avanti con impegno e dedizione. Il suo sogno è diventare un medico e di continuare a coltivare la sua passione per la moda. Tra le sue prime esperienze lavorative ha fatto la dog sitter, come ha raccontato a Il Giorno:

“Intorno ai 15 anni ho iniziato a fare piccoli lavoretti, come la dogsitter e poi la fotografa per piccoli eventi. Così ho messo da parte un gruzzolo che ho usato per comprarmi la mia prima Miu Miu”.

