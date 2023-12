Ormai le festività natalizie si stanno avvicinando e queste sono le ultime due settimane per acquistare i regali. Se avevate pensato ad un nuovo smartphone Android da impacchettare e mettere sotto l’albero di Natale, vi suggeriamo quest’oggi di dare un’occhiata all’interessante offerta su Amazon dello straordinario Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Potrete assicurarvi il device con uno sconto del 5% al prezzo di 978,90 euro (invece di 1035 euro di listino), con il colore Black Phantom e nella capacità di memoria interna da 256GB. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce stesso, la consegna non prevede costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024; inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis e tale opzione è valida fino al 29 dicembre 2023.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3088pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+ e 1750 nits (picco). Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), e grafica Adreno 740, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45W e wireless a 15W.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 Ultra dispone sul retro di una configurazione Quad camera con flash LED dotata di sensore principale da 200MP, di un ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo 3X da 10MP e un teleobiettivo 10X da 10MP; davanti, la fotocamera selfie è da 12MP. In termini di connettività offre: 5G, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NFC, USB Type-C 3.2 e USB On-The-Go. Il sistema operativo è Android 13 (aggiornabile a Android 14) su interfaccia utente Samsung One UI 6.

