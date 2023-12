Quarta puntata di Un Professore 2: questa sera 12 dicembre torna il docente di filosofia anticonformista interpretato da Alessandro Gassmann e il suo folto cast. Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita).

La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel. Da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma.

Di seguito le anticipazioni dei due nuovi episodi. Si inizia con il 2×07 dal titolo Freud: i padri:

In difficoltà per la situazione che si è creata con Manuel e sentendo Dante lontano, Anita lascia la villa. In carcere, Molosso scopre che sua moglie lo tradisce quindi chiede a Mimmo di sorvegliarla e scoprire l’identità dell’amante. Luna si convince che il suo ammiratore segreto sia Rayan e lo bacia; Viola è gelosa. Floriana discute con Virginia della situazione medica di Dante. In un momento di vicinanza, Mimmo sorprende Simone.