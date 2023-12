Se state cercando un prezzo più conveniente per acquistare l’iPhone 15, quest’oggi su Amazon c’è l’offerta giusta che fa per voi. Infatti ritroviamo uno sconto interessante sul modello azzurro da 128GB di memoria interna, riuscendo a risparmiare qualche euro in più rispetto solo a qualche settimana fa. Può essere il momento giusto per fare il regalo di Natale che si è sempre desiderato, anche perché Amazon assicura la spedizione prima delle festività.

Sempre più il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon oggi 12 dicembre: la nuova offerta in Italia

Mai così basso il prezzo del device, stando anche al nostro ultimo report a tema. Chiaramente è opportuno affrettare i tempi, c’è infatti poi il rischio che si vada troppo oltre e ciò non sia più consentito. Il prezzo poi si sa che può subire variazioni in poco tempo, altro motivo per affrettare tale acquisto. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna, si nota come sia stato applicato uno sconto del 10% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 979 euro, arrivando quindi agli 879 euro attuali. Un bel risparmio da tenere quindi in considerazione, ma ricordiamo come non ci siano costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Chi quindi acquista in queste ore questo iPhone 15 azzurro da 128GB su Amazon, potrà sfruttare uno sconto di rilievo e ricevere tale device a casa propria nel giro di pochissimi giorni. Tra l’altro, il famoso sito di e-commerce permette anche il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di tale top di gamma di stampo Apple, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Lato hardware spicca il potente processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine il comparto fotografico è composto dal sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. A voi la decisione finale.

Continua a leggere su optimagazine.com