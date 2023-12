Stando alle ultime notizie giunte in Rete, Oppo si sarebbe messo a lavoro alla serie Find X7, i cui smartphone sono stati protagonisti di molteplici rapporti e fughe di notizie. Proprio di recente, l’Oppo Find X7 Pro è stato indicato come un dispositivo dotato di un modulo circolare del comparto fotografico anziché di un modulo ottagonale, come è possibile notare nelle immagini trapelate. Nelle ultime settimane, il noto ed affidabile informatore cinese Digital Chat Station ha scritto su Weibo che lo smartphone Oppo Find X7 potrebbe essere dotato di una configurazione a tripla fotocamera con fotocamere da 50 + 50 + 64MP.

Il tipster DCS ha scritto, inoltre, che il dispositivo potrebbe sfoggiare un modulo di forma circolare con una fotocamera a periscopio posta al centro. Secondo gli ultimi rumors, l’Oppo Find X7 Pro dovrebbe sfoggiare sul retro un doppio teleobiettivo a periscopio, uno con zoom ottico 3x, sensore Sony IMX890 da 50MP con OIS e 1/1,56 pollici; l’altro, con zoom ottico 6x, sensore Sony IMX858 da 50MP con OIS e 1/2,51 pollici. Questo top di gamma dovrebbe poi sfoggiare un sensore Sony LYT-900 1″-type.

Davanti il device dovrebbe poi sfoggiare un display AMOLED con tecnologia LTPO (con un punch hole per la fotocamera selfie); sotto la scocca, l’Oppo Find X7 dovrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 9300, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5T e 1TB di memoria UFS 4.0. Il device in precedenza è anche apparso su Geekbench e AnTuTu, e secondo quest’ultimo elenco, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con uno schermo dotato di frequenza di aggiornamento di 120Hz e dovrebbe eseguire il sistema operativo Android 14. Mentre la variante Pro potrebbe lavorare con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Infine, la data di lancio della serie Oppo Find X7 è attesa nel corso del primo trimestre del 2024.

Continua a leggere su optimagazine.com