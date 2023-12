La serie Samsung Galaxy S23 è stata un successo per il produttore asiatico. Infatti, il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato il sesto smartphone più venduto al mondo per un paio di trimestri. Secondo quanto riferito, le vendite complessive della serie Samsung Galaxy S23 hanno superato la soglia dei 25 milioni ed il colosso di Seul ritiene che il Samsung Galaxy S24 venderà in numero ancora maggiore. Secondo un nuovo rapporto di “SamMobile“, il produttore asiatico punta a spedire oltre 35,2 milioni di smartphone della serie Samsung Galaxy S24 entro la fine del prossimo anno. L’azienda sudcoreana prevede che le vendite del prossimo flagship raggiungeranno i 13,5 milioni di unità, mentre quelle del Samsung Galaxy S24+ potrebbero coprire i 5,8 milioni di unità. Il Samsung Galaxy S24 Ultra venderà probabilmente più degli altri due modelli della gamma, con 15,9 milioni di unità. Secondo quanto riferito, la fotocamera principale da 200MP del Samsung Galaxy S24 Ultra sarà fornita da Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics. L’obiettivo della fotocamera ultra-wide da 12MP e il teleobiettivo da 10MP potrebbero essere forniti da Sunny Optical e Namuga. L’alloggiamento e l’obiettivo del teleobiettivo da 50MP potrebbero essere forniti da Samsung Electro-Mechanics e Sunny Optical. MCNEX e Namuga potrebbero fornire il modulo fotocamera selfie da 12MP.

I prossimi Samsung Galaxy S24 e S24+ potrebbero essere dotati del processore Exynos 2400 nella maggior parte dei Paesi, mentre nel resto dei mercati i dispositivi saranno dotati del processore Snapdragon 8 Gen. 3. Il Samsung Galaxy S24 Ultra, tuttavia, utilizzerà esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy con una velocità di clock leggermente superiore per CPU e GPU.

Tutti questi telefoni presenteranno schermi più luminosi (fino a 2600nit per Samsung Galaxy S24 Ultra), prestazioni ottimizzate, migliore qualità della fotocamera ed un software più recente con diverse funzionalità AI. Il Samsung Galaxy S24 Ultra presenterà anche un telaio in titanio per una maggiore resistenza. Si dice che il modello base sarà dotato di una batteria da 4000mAh, mentre l’S24+ avrà una batteria da 4900mAh. Il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà alimentato da una batteria da 5000mAh. Tutti e tre i telefoni avranno altoparlanti stereo, classificazione IP68, 5G, GPS, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC, porta USB 3.2 Type-C, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, ricarica wireless e ricarica wireless inversa.

Continua a leggere su optimagazine.com