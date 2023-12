Nelle più belle canzoni di Calcutta c’è tutto quel mondo indie che negli anni 2000 è stato riscritto da una nuova generazione di cantautori. Edoardo D’Erme, questo il suo nome di battesimo, si è ritagliato un ruolo importante nella nuova scena italiana come i suoi colleghi Tommaso Paradiso, Appino e tanti altri.

Cosa Mi Manchi A Fare (2015)

La canzone fa parte dell’album Mainstream, uscito nel 2015. Si tratta di una ballata acustica e sentimentale, in cui il cantante si rivolge alla sua ex ragazza chiedendole cosa gli manchi a fare, se non la ama più. Il brano è caratterizzato da una melodia semplice e orecchiabile, e da un testo schietto e sincero, che esprime il dolore e la rabbia di una relazione finita.

Evergreen Evergreen

Calcutta

Frosinone (2015)

Frosinone è essenzialmente un brano pop in cui il cantante racconta di un viaggio in auto verso Frosinone, in compagnia di una ragazza che gli piace. Il brano è caratterizzato da un testo divertente e surreale, che descrive le situazioni e le emozioni vissute lungo il tragitto.

Orgasmo (2017)

Questo brano fa parte del terzo album di Calcutta, Evergreen, uscito nel 2017. Si tratta di un brano provocatorio in cui il cantautore di Latina parla dell’orgasmo, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Paracetamolo (2018)

Paracetamolo racchiude l’essenza della scena indie italiana contemporanea, e si rende popolare per il verso celebre: “Lo sai che la Tachipirina 500, se ne prendi due diventa mille”. L’antipiretico è ovviamente una metafora.

Pesto (2018)

Pesto è un brano pop e romantico, nel tipico stile di Calcutta e che insieme a Frosinone e Paracetamolo viene considerato uno dei migliori brani del cantautore di Latina, un vero e proprio evergreen nei concerti nonché una delle più citate dai fan sui social: “Negli occhi ho una botte che perde, e lo sai perché? Perché mi sono innamorato”.

