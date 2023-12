Qual è il migliore album di Kanye West? Oggi Ye, al secolo Kanye Omari West, dall’inizio della sua carriera divide la scena, e negli ultimi anni sono tanti gli artisti e le celebrità che hanno preso le distanze dal rapper per le sue esternazioni certamente vicine al mondo del suprematismo bianco e dell’antisemitismo. Eppure Kanye West è citato da tanti colleghi contemporanei come un punto di riferimento, specialmente per i primi dischi.

The College Dropout (2004)

Il primo album di Kanye West, uscito il 10 febbraio 2004, è un’opera originale e innovativa che mescola elementi di rap, soul, gospel e R&B, con campionamenti di vecchi brani e skit comici. Il disco contiene 21 brani, tra cui i singoli Through The Wire, Jesus Walks, All Falls Down e Slow Jamz, che hanno riscosso un grande successo.

Late Registration (2005)

Late Registration è un lavoro più ricco e sofisticato, che sfrutta le collaborazioni di artisti come Jamie Foxx, Adam Levine, Lupe Fiasco e Paul Wall, e l’uso di orchestrazioni e arrangiamenti curati da Jon Brion. Il disco contiene 21 brani, tra cui i singoli Gold Digger, Touch The Sky, Heard ‘Em Say e Diamonds from Sierra Leone, che hanno dominato le classifiche.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

My Beautiful Dark Twisted Fantasy è un capolavoro acclamato dalla critica e dal pubblico, che lo considerano il suo lavoro migliore e uno dei dischi più importanti del decennio. Il disco contiene 13 brani, tra cui i singoli Power, Runaway, Monster e All Of The Lights, che presentano delle collaborazioni con artisti come Jay-Z, Nicki Minaj, Rick Ross, Kid Cudi e Rihanna.

Yeezus (2013)

Yeezus è un lavoro provocatorio e sperimentale, che mostra il suo lato più aggressivo. Il disco contiene 10 brani, tra cui i singoli Black Skinhead, Bound 2, New Slaves e Blood On The Leaves che esplorano temi come il razzismo, la religione, il sesso e la fama.

Jesus Is King (2019)

Jesus Is King dedicato alla sua fede cristiana, che lo ha portato a convertirsi e a fondare il suo coro gospel, il Sunday Service. Il disco contiene 11 brani, tra cui i singoli Follow God, Closed On Sunday, Selah e On God che esprimono la sua devozione e il suo messaggio spirituale con sonorità gospel, soul e hip hop.

