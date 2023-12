Nome: Diletta

Cognome: Secco

Anno di nascita: 1994

Città: Viareggio

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Food creator

Chi è Diletta Secco

Diletta Secco è una giovane food creator di Viareggio, in Toscana, che ha trasformato la sua passione per la cucina in un lavoro e in un successo sui social. Nata nel 1994, Diletta ha ereditato l’amore per i fornelli dalla nonna a cui era molto legata. Dopo la sua scomparsa, ha deciso di seguire le sue orme e di condividere le sue creazioni culinarie con il mondo. Ha aperto il suo profilo Instagram nel 2016 e il suo profilo TikTok nel 2019, dove ha iniziato a pubblicare video ricette, consigli e curiosità sul mondo del food.

La cucina di Diletta è varia, originale e golosa, ma anche attenta alla salute e al rispetto dell’ambiente. Diletta propone ricette di diversi tipi, da quelle tradizionali a quelle etniche, da quelle vegetariane a quelle vegane, da quelle salate a quelle dolci.

Tra i suoi piatti preferiti ci sono la pasta al pomodoro, il pesto, la cheesecake e le mele ripiene. Diletta ama anche sperimentare con gli ingredienti, cercando di utilizzarli al meglio e di evitare gli sprechi. Per esempio, usa le bucce delle patate per fare delle chips, le bucce delle banane per fare dei muffin, e le bucce degli agrumi per fare delle canditure. Diletta inoltre sensibilizza i suoi follower sul tema dell’alimentazione sana, suggerendo alternative più leggere e naturali a prodotti industriali o processati.

La laurea e il libro

Diletta Secco è laureata in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione. Nel 2022 è uscito il suo primo libro I Colori Della Mia Cucina, un’occasione per esplorare il suo mondo fatto di arte culinaria, simpatia, colori e animali, una delle sue più grandi passioni.

A rendere uniche le sue ricette è il suo storytelling, con la sua voce gentile, pacata e rilassante.

