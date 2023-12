Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito dei biglietti di Lazio-Inter, completando il discorso che abbiamo avviato nelle ultime settimane con altri approfondimenti. Al contrario di quanto avvenuto la scorsa stagione, in merito al match disputatosi ad agosto 2022, questa volta la Lazio ha deciso di non dividere i due blocchi centrali della Curva Maestrelli tra tifosi locali ed ospiti. In linea puramente teorica, dunque, i settori attualmente acquistabili sono riservati ai sostenitori di casa, ma questo non farà altro che accentuare “mescolanze” comunque sotto controllo. Se non altro, per lo storico gemellaggio tra le due curve.

Importanti chiarimenti sui biglietti di Lazio-Inter e tantissimi tifosi ospiti attesi ad oggi

Resta il dato di fatto che, sulla carta, ci possa essere una situazione meno definita rispetto ad un anno fa. Se da un lato i biglietti di Lazio-Inter destinati al settore ospiti sono stati bruciati in due ore la scorsa settimana (circa 5.600 ticket), la prospettiva di imbattersi in uno Stadio Olimpico a forti tinte nerazzurre è più solida rispetto ad altre stagioni. Già, perché nella giornata di lunedì sono stati sbloccati molti ticket non confermati dagli “acquilotti” biancazzurri, a testimonianza del fatto che la risposta del pubblico di casa per questo match sia stata abbastanza freddina. Del resto, la squadra di Sarri almeno in campionato non sta certo entusiasmando.

A questo dato, poi, si aggiungono i numerosissimi biglietti di Lazio-Inter venduti al Sud Italia, o comunque al di fuori della regione Lazio, tra curva Meaestrelli e Tribuna Tevere. Insomma, al momento è facile immaginare che sui circa 45.000 spettatori attesi domenica sera, almeno 15.000 possano essere di fede nerazzurra sparsi in tutto l’impianto. I due dettagli appena citati definiscono un quadro molto chiaro.

Dunque, se non siamo ai livelli della famosa sfida di maggio 2018, decisa da Vecino, con quasi mezzo stadio per gli ospiti, questa volta ci andremo vicini. A maggior ragione, perché difficilmente superemo le 50.000 presenze complessive. C’è comunque disponibilità di biglietti di Lazio-Inter in ogni area.

