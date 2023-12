Siamo ad un passo dall’aggiornamento WhatsApp più atteso del momento, dopo le novità trattate nei giorni scorsi. Le novità di WhatsApp sono sempre all’ordine del giorno, si cerca insomma di rendere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo non solo più funzionale, ma soprattutto più sicura. Ecco quindi che gli sviluppatori di WhatsApp hanno pensato ad una novità che a breve dovrebbe essere rilasciata su larga scala, dopo i vari test effettuati nelle ultime settimane.

Siamo ad un passo dall’aggiornamento WhatsApp con messaggi che si autodistruggono a livello globale

Si tratta della possibilità di inviare messaggi vocali che poi si autodistruggeranno. In poche parole è ciò che avviene già con foto e video, con l’opzione di farli visualizzare un’unica volta dal destinatario e non essere catturati o salvati. Questa funzione è già presente da qualche anno su WhatsApp per quanto riguarda immagini e video, ma ora si è pensato di poterla estendere anche ai classici audio. Effettivamente quante volte sarà capitato di diffondere un audio WhatsApp inviato da un nostro contatto a sua insaputa, non badando assolutamente alla sua privacy.

Ora ciò non sarà più possibile grazie a questo nuovo aggiornamento di WhatsApp che punterà sui messaggi vocali che si autodistruggono. Giusto insomma il tempo di ascoltare quanto detto dal mittente che poi non sarà più possibile riascoltarlo. Un modo per salvaguardare la privacy di chi invia l’audio su WhatsApp. Anche in questo caso, come accade per le immagini ed i video, apparirà accanto all’audio inviato l’icona del numero uno che appunto evidenzia come sia possibile ascoltarlo un’unica volta.

Il View Once arriva anche per gli audio su WhatsApp, con il messaggio che si autodistruggerà non appena verrà ascoltato dal destinatario. Chiaramente ciò varrà sia per le chat tra singoli utenti che per quelle di gruppo. Il lancio globale di questa nuova funzione di WhatsApp è partito il 7 dicembre e nelle prossime settimane sarà possibile sfruttarla su tutti i dispositivi Android ed iOS che aggiorneranno l’app all’ultima versione. Una mossa interessante da parte degli sviluppatori di WhatsApp per garantire sempre più privacy.

