Anche oggi 11 dicembre non funziona NoiPA a dovere e risulta negata quasi a tutti gli utenti la consultazione del proprio cedolino dello stipendio o della pensione. Come pure approfondito nei giorni scorsi. il disservizio perdura ormai dagli ultimi giorni di novembre e prima della fine della settimana scorsa, la situazione avrebbe dovuto rientrare nella piena normalità. Eppure le cose non sono andate come annunciato e la cosa peggiore è che mancano del tutto dei riscontri in merito alle anomalie ancora di scena.

Tutti i disservizi con il portale della pubblica amministrazione sarebbero dovuti rientrare nella giornata del 7 dicembre, come dichiarato ufficialmente. Più precisamente, la consultazione dei cedolini sarebbe dovuta tornare alla normalità nel pomeriggio di giovedì scorso e dunque prima dell’inizio del weekend del ponte dell’Immacolata che ci siamo lasciati alle spalle. Nulla è cambiato per la stragrande maggioranza degli utenti iscritti. Ancora in questo lunedì non funziona NoiPA e i vari tentativi di accesso al portale restituiscono ancora messaggi di errore.

Quando la situazione tornerà alla normalità? Purtroppo, per i tempi di ripristino del servizio, brancoliamo completamente nel buio. In effetti, i canali ufficiali del portale della pubblica amministrazione non hanno ancora rilasciato alcuna nuova dichiarazione. Non essendo stata garantita la tempistica di ripristino precedente, ci si aspetterebbe una nuova comunicazione. In questo particolare periodo dell’anno, a tanti utenti preme la consultazione del cedolino, visto che quello di dicembre include sia l’ultima mensilità che la tanto attesa tredicesima. Proprio per questo motivo, il down prolungato è ancora più grave e andrebbe risolto nel minor tempo possibile. Ogni eventuale aggiornamento sulla questione non mancherà di essere riportato sulle nostre pagine, non appena disponibile. Nel frattempo, sarà alquanto inutile provare e riprovare l’accesso alla propria area riservata: i problemi permangono a monte e, come tali, vanno risolti dalla PA.

