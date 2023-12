Non c’è dubbio: le offerte Amazon di Natale ci regalano il momento propizio per acquistare un Samsung Galaxy S23. Il top di gamma ora in carica è in procinto di andare in pensione, con l’uscita del successore Samsung Galaxy S24 programmata per gennaio: a anche per questo motivo, è possibile acquistare alcuni modelli della serie a prezzi davvero convenienti.

Chi punta al modello di base del Samsung Galaxy S23 può usufruire da oggi 11 dicembre di una speciale promozione che lo vede in vendita al costo di 685 euro, con un risparmio di 115 euro rispetto al valore di mercato attuale di 799 euro. Stiamo parlando dell’esemplare con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM nella colorazione Phantom Black o anche quella verde. Acquistando il dispositivo ora, ecco che il prodotto attiverà in tempo per i regali Natale, nella finestra temporale tra il giorno 14 e il 18 dicembre.

Ce n’è per tutti i gusti e le offerte Amazon di Natale ora di scena includono anche il Samsung Galaxy S23 Ultra, il modello più accessoriato della serie 2023. L’esemplare in esame è quello con memoria interna da 512 GB e 12 GB di RAM. La versione italiana del dispositivo in nero ma anche in bianco crema è proposta a 1049 euro e non più a 1659 come da listino iniziale. A differenza del modello di base, questo telefono in questione è in pronta consegna: comprandolo entro questa poche ore, arriverà non più tardi di mercoledì 13 dicembre.

Le proposte commerciali di questo approfondimento sono legate alla disponibilità di unità nei magazzini Amazon. Considerando l’attuale corsa ai regali di Natale, le promozioni potrebbero anche finire presto: l’ideale dunque sarà non perdere ulteriore tempo negli acquisti, almeno se si vorrà approfittare degli importanti sconti.

