Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 11 dicembre a venerdì 15 dicembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Durante una cena, Ali Riza e Baris si confidano e lo zio sprona il nipote a portare la sua relazione con Zeynep su un altro livello. Intanto, Zeynep riceve la proposta di matrimonio da parte di Baris, che la coglie molto sorpresa perché non sa bene quali siano i sentimenti che prova per il suo capo.

La famiglia di Zeynep è in fermento per questa proposta, ma la sorella di Baris, non approva questa unione e farà di tutto per ostacolarla. Infatti, la ragazza ha completamente stravolto le dinamiche familiari di Zeynep e Baris, dicendo a più persone quanto sia contraria al loro matrimonio.

Infine, Benal è disperata. La donna sa che finché la figlia rimarrà con lei, rischierà di tornare in quel mondo da cui lei l’ha allontanata scappando da Mehdi.

