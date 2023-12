La truffa Chicco Outlet è in forte diffusione su Facebook in questo periodo immediatamente precedente il Natale. Proprio per questo motivo, il nuovo raggiro social rischia di essere tanto pericoloso perché ha come vittime già designate tanti potenziali acquirenti di doni a buon mercato.

Tutti conosciamo il marchio Chicco per i suoi prodotti dell’infanzia, dalla cura del neonato all’abbigliamento, per passare ai passeggini, ai sedioloni e altri sistemi di trasporto. Insomma, la nuova truffa Chicco Outlet fa leva su genitori e parenti di bambini più o meno piccoli desiderosi di fare il più bel regalo, magari risparmiando tantissimo. Proprio a questo target specifico di utenti social, in questi giorni, sta apparendo in bacheca Facebook un post sponsorizzato davvero allettante. L’immagine che lo ritrae è quella presente in apertura articolo: come ben visibile, prodotti molto costosi come seggiolini auto ma anche passeggini e sedioloni pappa sono proposti in vendita a poche decine di euro. Si tratta di prezzi decisamente fuori mercato, del tutto improbabili ma troppo allettanti per non destare interesse.

Visitando il collegamento truffa Chicco Outlet, il malcapitato pensa di atterrare su un sito del noto brand, magari proprio quello che include una serie di promozioni molto convenienti. Il portale di e-commerce spinge dunque i visitatori ad effettuare una spesa e quindi a fornire i dati della propria carta di debito o credito. Una volta effettuata la transazione, non solo non si riceverà alcun prodotto ma si avrà la certezza di aver regalato i propri dati sensibilissimi a cyber criminali. Le informazioni illegalmente sottratte verranno poi utilizzate per autorizzare operazioni non predisposte dagli utenti e la cosa potrebbe comportare anche un grosso ammanco di somme su conti e risparmi. Meglio dunque stare alla larga da raggiri di questo tipo e non credere mai in nessuna stratosferica promozione di brand super noti.

