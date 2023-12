Il cast di The Buccaneers presenta la serie di Apple TV+. Tratta dal romanzo incompiuto di Edith Wharton, il period drama segue cinque ragazze americane che intorno al 1870 esplorano la fredda e rigida Londra alla ricerca di un buon partito. Nan e le sue migliore amiche, sua sorella Jinny, Conchita, Lizzy e Mabel sono belle, spigliate, entusiaste della vita: l’incontro con la cultura inglese, in modo specifico l’aristocrazia dell’epoca, sarà esplosivo.

Mandate in Inghilterra dalle loro famiglie nella speranza di trovare marito, le cinque ragazze si troveranno a mettere tutto in gioco: l’amore, l’amicizia e l’inizio di una grande avventura. Le “bucanieri” irrompono nella società vittoriana come un uragano, dando feste, giochi, sfidando i duchi e i lord, scandalizzando i loro futuri suoceri.

Abbiamo incontrato il cast di The Buccaneers, che ci ha raccontato la serie tv e i loro personaggi. La complicità e la sintonia tra le cinque ragazze è molto accesa sullo schermo, e c’è una ragione: prima dell’inizio delle riprese, le attrici hanno vissuto per un periodo insieme.

“Era come un’esperienza al college! Eravamo nello stesso appartamento, tipo vicine di stanza”, ricorda Aubri Ibrag, che nella serie interpreta Lizzy. “L’amicizia che abbiamo costruito fuori dal set si è davvero trasformata sullo schermo, grazie al legame che avevamo.”

“Vivere tutte insieme era diventato come una sorta di comunità”, conferma Imogen Waterhouse, che presta il volto a Jinny.

Dietro ai personaggi c’è una grande cura dei dettagli, dal make-up ai costumi. Le giovani protagoniste hanno però dichiarato di non aver letto il libro di Edith Wharton, né di aver visto troppo la miniserie del 1995 (sempre ispirato al romanzo originale) per non lasciarsi troppo influenzare.

“Ho cercato di costruire Jinny basandomi sul modo in cui si comportava con gli altri. Anche il make-up ha aiutato a capirla meglio – ci ho impiegato tre ore! – così come coi costumi. Così curati”, commenta Imogen Waterhouse.

In The Buccaneers assistiamo all’amore tra due giovani donne, l’americana Mabel e l’inglese Honoria. Le rispettive interpreti ci hanno parlato dell’importanza di portare sullo schermo una storia inclusiva.

“Loro vivono in un periodo molto difficile. E’ da pazzi pensare che lo sia ancora oggi. Penso che il messaggio sia quello di vivere in maniera autentica e incondizionata, a dispetto delle aspettative che ci impone la società – come hanno fatto Mabel e Honoria.” afferma Josie Totah.

“Attraverso i loro personaggi abbiamo imparato a seguire il proprio cuore: goditi l’amore, ama chi vuoi”, afferma Mia Threapleton.

Alisha Boe e Kristine Froseth interpretano rispettivamente Conchita e Nan. Il loro rapporto d’amicizia è molto profondo rispetto alle altre ragazze del gruppo, e ciò è evidente perché le due attrici si conoscevano anche prima di lavorare insieme.

“Il casting è stato abbastanza tradizionale, non abbiamo fatto alcuna scena insieme. Io e Kristine siamo state fortunate perché ci conoscevamo prima, tramite amici in comune e i social media”, conferma Alisha Boe.

Il femminismo e il legame di sorellanza ricorda molto quello tra le protagoniste di Piccole Donne. Kristine Forseth pensa che Nan sia molto simile a Jo: “Credo che ci sia qualcosa da Piccole Donne, specialmente Jo per Nan. Se l’avessi esplorata meglio a New York, lei sarebbe stata proprio così. Ma ho cercato di focalizzarmi sul copione, perché il libro è molto diverso.”

The Buccaneers esplora anche il rapporto madre/figlia, nello specifico quello tra Patricia (interpretata da Christina Hendricks) e Nan. “Lavorare con [Christina, ndr] è stato fantastico. Lei è una professionista”, spiega Kristine. “Non abbiamo fatto molti provini, ma lavoravamo direttamente sul set. Non era molto presente, ma a modo suo sapeva esserci.”

E’ interessante notare come l’incontra tra la cultura americana e quella britannica non abbia influenzato solo la storia di The Buccaneers, ma anche il set stesso. A svelarlo è Josh Dylan, che veste i panni di Richard, marito di Conchita. “Le ragazze americane hanno portato sul set quella confidenza, luminescenza, e quell’energia era così diversa. Noi restavamo in un angolo, in attesa di muoverci. Erano divertenti, ci è piaciuto il modo in cui lavoravano. Questo incontro tra culture c’è stato realmente nel diciottesimo secolo ed è rimasto nella storia dell’Inghilterra e nelle famiglie aristocratiche. Questa nuova energia ha davvero sconvolto le loro fondamenta.”

La sfida maggiore per Barney Fishwick, interprete di James, marito di Jinny, è stato proprio entrare nei panni del suo personaggio che definisce “molto insicuro e tanto paranoico” nei confronti della moglie. Per Josh Dylan, è stato difficile adottare un approccio “classico”, quindi comportarsi secondo le usanze dell’epoca cercando di essere più naturale possibile: “Non devi recitare una versione di come le persone parlavano a quel tempo, perché sarebbe noioso.”

