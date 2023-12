Nome: Elena Sofia

Cognome: Picone

Anno di nascita: 2003

Città: Mestre

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Tiktoker

Chi è Elena Sofia Picone

Elena Sofia Picone è uno di quei content creator in cui chiunque, tra il pubblico dei giovanissimi, si imbatte quando scrolla le reel su TikTok. Nata a Mestre (Venezia) nel 2003.

Il suo primo approdo sui social risale al 2015, quando apre il suo canale YouTube e inizia a condividere contenuti divertenti per i suoi follower. Riscontrati i primi success, Elena Sofia Picone decide di muoversi anche su TikTok dove in poco tempo conquista una grandissima fetta di utenti.

I suoi contenuti più ricorreti sono sketch divertenti, ma grazie a questa vetrina internazionale Elena Sofia Picone trova spazio per esternare a tutti la sua più grande passione: quella per la danza, ma non solo. Elena è anche una grande appassionata di recitazione, e per questo è molto popolare come tanti altri colleghi come Valerio Mazzei e Valeria Vedovatti, con i quali ha condiviso l’esperienza nella popolare Chill House, la terra promessa dei content creator.

Come ogni tiktoker che si rispetti, l’attività di Elena Sofia Picone è legata anche al mondo dell’imprenditoria: la giovane tiktoker veneta è stata anche testimonial della linea di cancelleria per adolescenti Be You.

Vita Privata

Nel 2018 Elena Sofia Picone si è fidanzata con Luca Di Vera, una relazione travolgente che gli stessi hanno annunciato sui social con foto che li ritraevano insieme e felici. La giovanissima content creator non mai nascosto di essere innamorata del compagno, e per questo ha spesso condiviso momenti della loro vita di coppia.

La loro storia d’amore si è conclusa nel 2021. Elena Sofia Picone lo ha annunciato sui social con queste parole:

“Ormai la mia relazione si è conclusa da un po’. Ho preferito aspettare prima di renderlo pubblico, perché sapete quanto io sia riservata”.

Perché si sono lasciati? La spiegazione:

“Nessun dramma: due persone che si sono amate tanto e la vita poi ha scelto per loro strade diverse. Non smettete mai di credere nell’Amore, nonostante tutto, perché non esiste cosa più bella”.

