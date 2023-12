C’è grande incertezza, al momento, su quando escono i biglietti di Salernitana-Milan, in vista del match in programma allo Stadio Arechi venerdì 22 dicembre. Nello specifico, la partita è in programma tra poco più di dieci giorni, ma al contrario di quanto avvenuto in occasione di altri big incroci interessanti in questo stadio, come riscontrato in occasione delle sfide ad Inter e Napoli, il club di Iervolino ancora non ha diramato comunciazioni ufficiali. Importante capire insieme in quale direzione stiamo andando, sperando di ricevere riscontri nel più breve tempo possibile dalla società ospitante.

Resta l’incertezza su quando escono i biglietti di Salernitana-Milan del 22 dicembre: cosa aspettarsi a stretto giro

Contrariamente a quanto avvenuto alcune settimane fa in occasione del derby campano tra Salernitana e Napoli, dunque, c’è una gestione anomala dell’evento. In particolare, i dubbi su quando escono i biglietti di Salernitana-Milan del 22 dicembre sono dettati proprio dal ritardo del club granata. Probabile che i recenti risultati ottenuti dalla squadra abbiano dettato altre priorità aziendali, al punto che lanciare immediatamente la vendita dei ticket avrebbe innescato un’ondata rossonera. Al netto del fatto che anche gli ospiti siano reduci da un brutto risultato durante lo scorso fine settimana.

Possibile anche che le recenti sconfitte possano invogliare la squadra di casa a concepire promozioni per i tifosi, nonostante l’avversario di fascia alta dovrebbe rappresentare a prescindere uno stimolo. Domande alle quali non è facile rispondere, ma visto l’evento così vicino in calendario, prevedo che tra oggi e domani arrivi quantomeno un comunicato ufficiale per direzionare la vendita dei ticket. In attesa di eventuali disposizioni da parte delle autorità per il settore ospiti.

Insomma, poche ore di pazienza e ne sapremo di più sulla gestione dei biglietti di Salernitana-Milan, essendo vicini ormai alla sfida.

