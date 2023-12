Terra Amara va in onda domenica 10 dicembre con i nuovi episodi. La soap, oltre a continuare la programmazione nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, viene anche proposta di domenica sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove terrà ancora banco il triangolo tra Zuleyha, Demir e Umit. La gravidanza di quest’ultima sarà argomento di discussione di questo nuovo appuntamento. Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Umit, incinta di Demir, si presenta senza invito al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman. L’imprenditore cerca di mandarla via, ma lei gli rivela di aspettare un figlio da lui. Demir, sconvolto, le intima di abortire. Umit, però, è decisa a portare avanti la gravidanza. Il giorno dopo, Azize fruga nei cassetti di Zuleyha in cerca di un foulard. Sermin, mentre cerca di riordinare, trova una foto che ritrae Demir e Umit in intimità. I due ex amanti si confrontano nuovamente, ma la donna non sente ragioni: vuole tenere il bambino. Demir allora decide di fare di testa sua. Zuleyha si reca a casa Fekeli per parlare con Fikret. Sospetta che sia lui a il vero compratore delle quote dell’azienda che lei ha venduto.

Demir ha organizzato un piano per rapire Umit e costringerla ad abortire. Sevda, però, intercede il suo piano e riesce a mettere la figlia in salvo da Fekeli. Nel frattempo, Betul e Sermin mettono a segno la loro vendetta contro Demir, colpevole di averle private della loro eredità: Betul, segretamente, tappezza la città della foto del tradimento di Demir, umiliandolo davanti a tutta la comunità. Zuleyha, nel frattempo, è all’oscuro di tutto e crede di essere l’unica a sapere della gravidanza di Umit. Un segreto che si sente costretta a tenere per sé, per evitare che Demir faccia qualche follia.

Fekeli accusa Umit di avere diffuso le foto compromettenti che la ritraggono in intimità con Demir. Lei si difende accusando Fikret, ma Fekeli, che l’aveva accolta in casa e protetta, a questo punto la manda via. Sermin rivela a Demir che Sevda è la madre di Umit. Demir pensa che fin dall’inizio la donna abbia architettato un piano ai suoi danni insieme a Umit; Fikret e la caccia dalla villa.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 3 dicembre dalle 21:30.

