Tra le novità annunciate da Disney+ per l’inizio del 2024, una delle più interessanti e attese è sicuramente Shōgun. La miniserie in 10 episodi, basata sull’omonimo romanzo scritto da James Clavell, verrà distribuita negli Stati Uniti su Hulu e FX, mentre in Italia andrà sulla piattaforma di streaming come Star Original. Già nel 1980 fu realizzata una trasposizione televisiva del romanzo di Clavel, interpretata da Richard Chamberlain.

La serie, prodotta da DNA Films, FX Productions, Michael De Luca Productions, è creata da Rachel Kondo e Justin Marks, con quest’ultimo nel ruolo di showrunner. Entrambi sono anche produttori esecutivi insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca. La sceneggiatura è scritta da Maegan Houang, Rachel Kondo, Justin Marks, Emily Yoshida, Shannon Goss, Matt Lambert e Caillin Puente, mentre la regia affidata a Frederick E.O. Toye, Jonathan van Tulleken, Charlotte Brändström, Takeshi Fukunaga, Hiromi Kamata, Emmanuel Osei-Kuffour.

Shōgun – Trama

Le vicende della serie sono ambientate nel Giappone del 1600. Il protagonista, John Blackthorne, interpretato da Cosmo Jarvis, è un navigatore che, insieme al suo equipaggio, naufraga sulle coste nipponiche. Qui viene prima preso prigioniero, poi si ritrova al centro di una guerra tra signori feudali che segnerà per sempre la storia del paese. Blackthorne è in possesso di segreti che potrebbero aiutare Yoshii Toranaga a ribaltare il potere e a diventare Shōgun.

Shōgun – Cast

La serie può contare su un cast di primo livello, composto quasi interamente da interpreti giapponesi. Oltre al già citato Jarvis, troviamo, tra gli altri:

Anna Sawai nel ruolo di Lady Mariko

nel ruolo di Lady Mariko Hiroyuki Sanada nel ruolo di Yoshii Toranaga

nel ruolo di Yoshii Toranaga Tadanobu Asano nel ruolo di Kashigi Yabushige.

Shōgun sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 27 febbraio 2024.

