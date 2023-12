Lo scorso mese di novembre Vivo ha presentato in Cina la sua ultima serie di punta Vivo X100, ed ha subito riscontrato un’ottima risposta da parte dei consumatori locali dato che ha battuto tutti i nuovi record di smartphone nella storia del marchio di Dongguan. Dopo il lancio in Cina, ci si aspettava un lancio imminente della serie anche nei mercati globali, poiché Vivo X100 e X100 Pro erano stati avvistati su vari siti Web di certificazione come SDPPI, Bluetooth SIG, BIS e Google Play Console.

Adesso, la pagina di supporto per la serie Vivo X100 è stata pubblicata sul sito ufficiale del marchio rivelando che la gamma verrà lanciata ufficialmente giovedì 14 dicembre nei mercati globali e l’evento di debutto inizierà alle 19:00. Diamo insieme un’occhiata alle specifiche tecniche della serie. Sia Vivo X100 che X100 Pro sono dotati di un display OLED LTPO curvo da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione di 1,5K e 3000nit di luminosità di picco. Entrambi sono alimentati dal processore MediaTek Dimensity 9300 (a 4nm) abbinato a un massimo di 1TB di memoria interna. Gli smartphone eseguono l’interfaccia OriginOS 4 basata sul nuovo sistema operativo Android 14 pronto all’uso.

I due device sono dotati di un sensore ottico di impronte digitali in-display, doppi altoparlanti stereo e certificati con grado di protezione IP68. Quanto al comparto fotografico, Vivo X100 include una configurazione a tripla fotocamera sul retro che include un sensore principale bionico VCS da 50MP, un teleobiettivo Zeiss da 64MP e un ultra-wide da 50MP. Davanti è dotato di una fotocamera da 32MP. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh che supporta la ricarica da 120W. Quanto al Vivo X100 Pro, presenta sul retro una fotocamera principale Sony IMX989 da 50MP, un teleobiettivo Zeiss APO da 50MP e un ultra-grandangolare da 50MP. Il lato anteriore sfoggia una fotocamera selfie da 32MP. La batteria è da 5400mAh con supporto alla ricarica cablata da 100W e wireless da 50W.

