Si vocifera che il marchio di smartphone POCO presto lancerà sul mercato la sua ultima serie POCO X6. I dispositivi della gamma sono stati di recente avvistati su vari siti Web di certificazione (tra cui FCC), e questo sta ad indicare che la serie potrebbe essere prossima al debutto. Sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di POCO, in vista del lancio ufficiale della serie POCO X6, il team di ‘The Tech Outlook’ ha individuato il POCO X6 5G sul sito web di certificazione NBTC della Thailandia applicandogli l’etichetta con numero di modello 23122PCD1G. I rumors suggeriscono che queste cifre non sono altro che la base del numero di modello 2311DRK48 del Redmi K70E.

Oltre a ciò, non è stato rivelato molto sul nuovo smartphone, ma recentemente il POCO X6 5G è stato avvistato nel database di Geekbench facendo emergere che probabilmente il device sia alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 2 ed eseguirà il sistema operativo Android 13. Secondo quanto riferito, POCO X6 5G potrebbe essere la versione rinominata dei nuovi smartphone Redmi Note 13 Pro dato che entrambi i dispositivi portano lo stesso nome in codice.

Quanto alle specifiche tecniche presunte del nuovo POCO X6 5G, lo smartphone potrebbe essere dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Potrebbe arrivare con un massimo di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico potrebbe sfoggiare sul retro una configurazione a tripla fotocamera che include un sensore principale da 200MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Mentre sulla parte anteriore potrebbe essere dotato di una fotocamera selfie da 16MP. In termini di autonomia, l’X6 5G dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5100mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Circa la tempistica di lancio, per il momento ancora non si sa nulla.

