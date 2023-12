I telefoni pieghevoli di Samsung sono tra i dispositivi più affidabili e coerenti del segmento. Tuttavia, ciò non significa che abbiano le migliori specifiche o prestazioni. Alcune persone non amano lo schermo di copertura troppo ristretto sui telefoni della serie Galaxy Z Fold e chiedono da anni al colosso di Seul di rendere lo schermo di copertura un po’ più ampio. Sembra che il produttore asiatico porterà finalmente questo cambiamento con il Samsung Galaxy Z Fold 6.

Come riportato da “SamMobile“, si dice che il colosso di Seul cambierà le proporzioni dello schermo di copertura e dello schermo interno con il Samsung Galaxy Z Fold 6. Secondo quanto riferito, il dispositivo ha il nome in codice Q6 e ha proporzioni diverse per lo schermo. Sebbene l’azienda sudcoreana abbia testato diversi concetti, pare che sia andata avanti con un design che ha proporzioni dello schermo diverse da quelle del Galaxy Z Fold 5. Tuttavia, il rapporto non conferma se le proporzioni siano più ampie rispetto al predecessore. A quanto pare, il design del Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà in linea con quello della serie Samsung Galaxy S25. Inoltre, come la maggior parte dei telefoni pieghevoli cinesi, il prossimo device pieghevole avrebbe un design più leggero rispetto ai suoi predecessori riducendo allo stesso tempo le pieghe sullo schermo pieghevole. Con il Galaxy Z Fold 5, il colosso di Seul ha già introdotto una cerniera che non lascia spazio tra le due metà del telefono quando è chiuso. Ora, l’OEM asiatico deve solo rendere il telefono più sottile e leggero ed introdurre uno schermo di copertura più ampio.

Si dice anche che il Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà dotato di cornici più sottili e di uno schermo più grande rispetto allo Z Flip 5. I Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 saranno probabilmente lanciati tra sette mesi e saranno dotati dello Snapdragon 8 Gen. 3 , che è estremamente potente ed abbastanza efficiente.

