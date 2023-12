Il 9 dicembre 1967 Jim Morrison viene arrestato a New Haven. Non in mezzo alla strada, non all’aeroporto dopo aver creato il panico durante un volo di trasferta. Jim Morrison viene arrestato nel bel mezzo di un concerto dei Doors dopo un alterco avvenuto nel backstage con un poliziotto.

Per raccontare questa storia, infatti, dobbiamo partire dal backstage. Jim Morrison si è appartato nei bagni con una fan. Lei ha appena 18 anni, lui è già una rockstar e i due si scambiano effusioni. Un poliziotto li raggiunge e chiede loro di allontanarsi, e ha tutta l’aria di non avere idea di chi sia quel capellone pieno di carisma. Il Re Lucertola cerca di ignorarlo, ma il poliziotto insiste. Dunque estrae una bomboletta di spray urticante e inizia a sventolarla sul viso dei ragazzi. “Mangiatelo”, gli dice Morrison. “Ultimo avvertimento”, tuona l’agente. “Ecco, ultimo avvertimento per mangiartelo”, lo sfotte Jim.

Il poliziotto spruzza lo spray dritto sulla faccia del frontman dei Doors, che comincia ad urlare. Nel backstage scoppia il panico, l’agente si scusa e si scontra con un Ray Manzarek furioso: “Se sei famoso niente spray, se invece non lo sei okay allo spray? Amico, non funziona così”.

Jim Morrison si riprende, le cose migliorano e i Doors possono finalmente conquistare la New Haven Arena. Sulle note di Back Door Man, quindi, il Re Lucertola decide di togliersi quel sassolino dalla scarpa. Come è solito fare, inizia ad arringare la folla raccontando ciò che gli è appena successo dietro le quinte. Jim indica i poliziotti come “porci con il cappello blu”, e tutto si fa confuso. Gli agenti salgono sul palco, strappano il microfono dalle sue mani e lo portano via. Il tutto viene immortalato in un video che mostra la smorfia di disappunto di Jim Morrison.

Jim Morrison viene arrestato per incitamento a sommosse, oscenità in pubblico e indecenza, e rilasciato subito dopo su cauzione.

