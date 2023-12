Nome: Gloria

Cognome: Polato

Anno di nascita: 1998

Città: Roma

Piattaforme: Instagram, YouTube, TikTok

Categoria: Moda

Chi è Gloria Polato

Gloria Polato nasce a Roma nel 1998 e fin da piccola si appassiona alla moda e al make-up. Da giovanissima inizia a creare dei contenuti online sui social network, dove mostra il suo stile e i suoi consigli.

Nel 2021 apre il suo canale TikTok, dove inizia a pubblicare video in cui parla delle tendenze moda basandosi sulle sue previsioni e sulle sue ricerche.

I suoi video hanno un tono ironico e divertente, e sono caratterizzati da una grafica colorata e accattivante. Il suo successo è immediato e travolgente: in pochi mesi raggiunge milioni di follower e oltre 140 milioni di visualizzazioni su TikTok, e diventa una delle tiktoker più seguite e influenti della piattaforma.

La fashion TikToker più seguita d’Italia

Nel 2023, in occasione della Milano Fashion Week, la suite di influencer marketing Flu Plus stabilisce che Gloria Polato sia la fashion tiktoker più seguita in Italia, prima di Nicole Spiga e Ginevra Marvilla.

Il risultato è stato tale grazie all’incrememento di circa mezzo milione di follower in pochi mesi, con una percentuale di crescita di +159,2%. Gloria Polato ha commentato il risultato con queste parole:

“Negli ultimi anni i social media stanno facendo molto per il settore fashion. Trovo che siano un modo molto diretto per arrivare a più persone possibili ed avere anche un riscontro immediato. Su TikTok mi piace parlare delle nuove tendenze, di come imparare a valorizzarsi e dare consigli di moda generale. Trovo che sia un settore davvero molto vasto e con tanta potenzialità per tutti gli appassionati di moda”.

