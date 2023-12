Nome: Morwenn

Cognome: Moguerou

Anno di nascita: 1983

Città: Romans-sur-Isère

Piattaforme: Instagram

Categoria: Radio, televisione

Chi è Ema Stokholma

Ema Stokholma, il cui vero nome è Morwenn Moguerou, nasce a Romans-sur-Isère, in Francia, nel 1983 da padre italiano e madre francese. Dopo un’infanzia segnata dalle violenze della madre, che la maltratta fisicamente e psicologicamente, a 15 anni scappa di casa e raggiunge il padre a Roma, ma dopo pochi mesi si rende indipendente.

In Italia inizia a lavorare come modella per importanti brand come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Si appassiona anche alla musica e diventa DJ, esibendosi in vari locali italiani ed europei. In questo periodo sceglie il suo pseudonimo, ispirato dalla canzone Stoccolma di Rino Gaetano.

Nel 2013 debutta in televisione, partecipando a programmi come Italia’s Got Talent, Jump! Stasera Mi Tuffo e Aggratis!. Nel 2015 entra a far parte di Rai Radio 2, dove conduce il programma Back2Back con Gino Castaldo. Nel 2017 vince la sesta edizione di Pechino Express in coppia con Valentina Pegorer.

Nel 2018 e nel 2019 commenta il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest per Radio 2 insieme ad Andrea Delogu e altri colleghi. Nel 2020 conduce il PrimaFestival su Rai 1 insieme a Gigi e Ross, e partecipa a AmaSanremo. Nel 2021 torna a commentare l’Eurovision per Rai 4 e Radio 2 con Saverio Raimondo.

Oltre la televisione: la scrittura e la musica

Nel 2020 pubblica il suo primo libro, Per Il Mio Bene, edito da Mondadori, in cui racconta la sua storia di sopravvivenza e rinascita. Il libro vince il Premio Bancarella 2020.

Non solo libri e televisione: Ema Stokholma è anche un’apprezzata DJ. Tra le sue collaborazioni più importanti ricordiamo quella con Elodie per il remix del singolo Bagno A Mezzanotte.

