E’ morto l’attore Ryan O’Neal. Il suo nome forse dice poco al pubblico contemporaneo. Ma se citiamo il suo film più famoso tutti ricorderanno immediatamente che Ryan O’Neal è stato l’indimenticabile protagonista di Love Story. La drammatica storia d’amore tra Ryan O’Neal ed Ali Mac Graw ha fatto piangere il mondo intero dal 1970.

Si piange dall’inizio alla fine della pellicola per la tragica sorte della sposina proletaria che ha sposato Ryan O’Neal il rampollo ribelle. Giocano a fare gli angeli sulla neve. Provano ad avere un bambino. Sfuma il sogno del viaggio in Europa. Lei muore in ospedale mentre il papà e Ryan O’Neal sono al suo capezzale.

Una storia d’amore resa ancora più struggente e drammatica dalla colonna sonora del premio Oscar Francis Lai che sottolinea le drammatiche vicende di Ryan O’Neal ed Ali Mac Graw condannati a vivere una brevissima ma romantica stagione d’amore.

Ryan O’Neal sfiorò l’Oscar per questa interpretazione. E nonostante abbia continuato a recitare per decenni non ha mai ottenuto un successo analogo. E’ stato protagonista di Barry London e Paper Moon, ma non superò la selezione per Rocky e Michael Corleone. La sua immagine resterà l’eterno mito romantico. Ryan O’Neal paladino dell’amore anticonvenzionale, ribelle, sublime e tragico.

Prepariamo i fazzoletti ed andiamo a rivedere Love Story perché è sempre meraviglioso piangere con un film e per Ryan O’Neal ed Ali Mac Graw.