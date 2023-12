Axl Rose e soci amano stupire il pubblico da più di trent’anni: il nuovo singolo dei Guns N’ Roses è The General, una sorpresa su più fronti. In primo luogo perché dopo Perhaps i fan della band si ritrovano con un altro inedito, in secondo luogo perché The General non è esattamente il brano catchy con il riffone hard rock da corna alzate e ritornelli cantanti a squarciagola sopra e sotto il palco.

The General è il nuovo singolo dei Guns N’ Roses ed è fuori da venerdì 8 dicembre su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Per il pubblico più attento non è la prima volta: il singolo, infatti, è stato presentato in anteprima sul palco dell’Hollywood Bowl il 2 novembre.

La voce di Axl Rose è alterata e quasi soffocata da una sfilza di dissonanze che rendono il brano sinfonico, con la prima parte che ricorda da molto lontano le atmosfere dei Ghost di Tobias Forge.

Tutto esplode nel ritornello, con la voce di Axl distorta che si muove su note più alte.

The General è inclusa nel lato B del vinile Perhaps. Entrambi i brani erano stati composti durante le sessioni di registrazione di Chinese Democracy, il disco di inediti uscito nel 2008 a più di 10 anni di distanza da The Spaghetti Incident? (1993).

Chi ha memoria ricorderà che le circostanze in cui è nato Chinese Democracy erano piuttosto inquiete: dopo tanti cambi di formazione, Axl Rose era rimasto l’unico membro originale della band, e probabilmente per questo il disco suona come un insieme di influenze del tutto inedite per i Guns N’ Roses, dai Queen ai Nine Inch Nails.

[Verse]

Daddy, don’t

I swear I won’t

I’ll be good from now on

And I’m awful sorry

Daddy, don’t

The hell I won’t

I won’t be good anymore

And you’ll all be sorry

[Refrain]

Can anybody tell me why the pain

It just won’t stop?

Can anybody help me?

This pain, it just won’t stop

[Chorus]

My only regret

Is that I never took the time to forget

All those unspoken feelings

That were never spared

At those who understand

That love deserves respect

And not disordered meaning

[Verse]

Daddy, don’t

I swear I won’t

I’ll be good from now on

And I’m awful sorry

Daddy, don’t

The hell I won’t

I won’t be good anymore

And you’ll all be sorry

[Refrain]

Can anybody tell me why the pain

It just won’t stop?

Can anybody help me?

This pain, it just won’t stop

[Chorus]

My only regret

Is that I never took the time to forget

All those unspoken feelings

That were never spared

At those who understand

That love deserves respect

And not disordered meaning

[Bridge]

Don’t know what to tell you now

It’s never really what they tell you, now

You oughta know what they tell you now

And not really what they tell you now

Don’t know what to tell you now

It ain’t really what they tell you, now

Don’t go where they tell you, now

It ain’t really what they tell you, now

[Chorus]

My only regret

Is that I never took the time to forget

All those unspoken feelings

That were never spared

At those who understand

That love deserves respect

And not disordered meaning

[Outro]

Is that I never took the time to forget