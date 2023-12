Ora che siamo molto vicini al lancio del Samsung Galaxy S24, hanno già iniziato ad arrivare voci sulla serie Samsung Galaxy S25. Si dice che il device presenterà un nuovo linguaggio di design e che il design verrà poi utilizzato in altri telefoni Samsung. Ora è venuta alla luce un’altra informazione che potrebbe indicare cosa possiamo aspettarci dalle prestazioni del Samsung Galaxy S25.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, secondo l’affidabile leakster DCS (Digital Chat Station) su Weibo, lo Snapdragon 8 Gen. 4 (nome in codice “SUN”) è un chip da 3nm prodotto da TSMC. Come riferito, il telefono avrà una CPU Oryon octa-core con due core CPU Phoenix L ad alte prestazioni e sei core CPU Phoenix M ad alta efficienza energetica. Qualcomm ha ottenuto miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni (dovrebbero essere simili ai chip della serie M di Apple). Si tratta dello stesso chip che dovrebbe essere utilizzato nella serie Samsung Galaxy S25, almeno nei mercati nordamericani. In altri Paesi, il colosso di Seul potrebbe dotare i Samsung Galaxy S25 e S25+ del suo processore Exynos 2500 (noto anche come Dream Chip). Un altro informatore, Revegnus, afferma che il processore Snapdragon 8 Gen. 4 consuma 8W di potenza, inferiore rispetto allo Snapdragon 8 Gen. 3, offrendo una migliore efficienza energetica. La GPU Adreno 830 all’interno dello Snapdragon 8 Gen. 4 è il 10% più potente del chip M2 di livello desktop presente nei laptop e desktop Apple. Apparentemente, il prossimo chipset di punta di Qualcomm può segnare oltre 2800 punti nel test delle prestazioni della CPU single-core di Geekbench 6 e oltre 10000 punti nel test delle prestazioni della CPU multi-core. I core personalizzati della CPU Oryon sono stati sviluppati dal team Nuvia, acquisito da Qualcomm un paio di anni fa.

Apple ha realizzato un sogno negli ultimi dieci anni per quanto riguarda le prestazioni e l’efficienza dei suoi chip interni della serie A. I produttori di processori Android MediaTek, Samsung e Qualcomm hanno cercato per anni di eguagliare le prestazioni di Apple, ma senza successo. Tuttavia, sembra finalmente che Qualcomm possa raggiungere il livello di Apple con lo Snapdragon 8 Gen. 4. Tuttavia, prendete queste informazioni con le pinze, poiché si tratta solo di voci di corridoio e ci si può fidare dei dati solo dopo aver avuto esperienza nella vita reale.

