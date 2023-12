Nome: Luca

Cognome: Lobuono

Anno di nascita: 1992

Città: Bari

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Content creator

Chi è Lobuono

Luca Lobuono, questo il nome completo, nasce a Bari nel 1992 e si laurea in filosofia all’Università di Bari. Si appassiona alla comunicazione e alla psicologia sociale, e decide di usare i social network come strumento per diffondere valori positivi e sensibilizzare le persone.

Nel 2021 apre il suo canale TikTok sul quale inizia a pubblicare video in cui realizza dei esperimenti sociali sulla gentilezza. In questi video Luca Lobuono si mette in situazioni in cui offre o chiede aiuto a degli sconosciuti per verificare la loro reazione e il loro comportamento. I suoi video hanno lo scopo di mostrare che la gentilezza è ancora possibile e che può fare la differenza nella vita delle persone.

Diversi sono i temi trattati nei suoi contenuti: la povertà, la disabilità ma soprattutto l’ansia e la depressione. Il suo piano d’azione ha varie soluzioni: talvolta Lobuono staziona con un cartello – “Soffro di ansia e depressione, ho bisogno di parlare con qualcuno”, “Se ti senti sol* abbracciami” – oppure interpreta persone in difficoltà con il preciso scopo di monitorare le reazioni dei passanti.

Tra i risultati, Lobuono mostra da un lato l’indifferenza che purtroppo è sempre più presente in una società perennemente interconnessa, dall’altro una grande gentilezza che fortunatamente è ancora parte dell’essere umano.

Un esempio: “Soldi free”

In uno dei suoi esperimenti sociali, Lobuono ha esposto un cartello con la scritta: “Soffro di ansia e depressione, ho bisogno di parlare con qualcuno” su un lato. Sull’altro, invece: “Soldi free”.

Quando mostrava il lato sulla depressione, nessuno si voltava per aiutarlo. Quando ha mostrato l’altro lato del cartello, invece, diversi passanti si sono avvicinati. Lobuono ha raccontato l’esperienza in un’intervista al Corriere della sera:

“Questo esperimento mi ha scosso parecchio: quando sono tornato a casa mi è scesa una lacrima nel constatare quanto siamo indifferenti alle richieste d’aiuto”.

