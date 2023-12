Ascoltare i brani delle feste è un must di questo periodo e l’app Radio Natale risponde a queste esigenza in maniera perfetta. Lo strumento non è nuovo di zecca, anzi è attivo da qualche anno e anche per questo 2023 verrà in aiuto a tante persone che cercano di godersi il perfetto clima festivo in casa come in qualsiasi altro luogo.

Funzionamento

Radio Natale è disponibile in forma totalmente gratuita su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad e anche sul Play Store per i dispositivi Android. L’applicazione non richiede alcuna registrazione, ma solo qualche autorizzazione come quella per il rilevamento della propria posizione al primo utilizzo.

Qual è il punto di forza di Radio Natale? Quello di raccogliere una grande varietà di successi natalizi all’interno delle circa 140 stazioni proposte. Queste ultime trasmettono, senza alcuna interruzione, i brani più tradizionali delle festività ma anche quelli più moderni. Navigando proprio tra le stazioni dal menù dedicato, sarà impossibile non trovare quanto di proprio gradimento, proprio per la grande varietà di soluzioni proposte. Tra le emittenti a disposizione ci sono Xmas in Frisko, New Orleans Christmas, Christmas Lounge e Christmas Country e tante altre ancora.

Gli utilizzatori dell’ìapp Radio Natale apprezzeranno di sicuro, tra le tante stazioni proposte, My North Pole Radio: quest’ultima trasmette dal Polo Nord e, anche per questo motivo, è di certo tra le preferite degli ascoltatori. L’esperienza di ascolto è di certo completa considerando la presenza di tutti i generi musicali più apprezzati: dalle melodie classiche al rock, passando per il pop e il jazz.

L’app Radio Natale prevede anche l’accesso ad una serie di podcast a tema festivo, naturalmente. Se ne possono selezionare tantissimi nella sezione dedicata del menù principale per ascoltare, in questo caso, non solo musica ma anche racconti relativi a questo speciale periodo dell’anno.

Per finire, va chiarito un aspetto fondamentale dell’app Radio Natale. Come già riferito, l’esperienza di ascolto è totalmente gratuita e non richiede abbonamento. Ciò non toglie che, all’interno dello strumento, ci siano diversi annunci pubblicitari che lo sviluppatore utilizza per monetizzare gli sforzi per il suo strumento. Per evitare banner di qualsiasi tipo dunque, è prevista anche una versione a pagamento del tool: con una spesa di 2,29 euro una tantum ì, è possibile non visionare più alcuno spot.

Usabilità

L’app Radio Natale è essenziale. Con il menù principale ci si muove facilmente tra le emittenti e lo stesso vale per i podcast. L’esperienza di ascolto è abbastamza positiva, anche se non si possono non citare alcune imperfezioni per lo strumento. Ad esempio, al caricamento di una nuova stazione, si registrano dei tempi di buffering non proprio celeri e l’ascolto di alcuni podcast proposti può generare qualche errore. Gli sviluppatori dovrebbero dunque correggere qualche bug di troppo, proprio per garantire una migliore esperienza di ascolto.

