Da Salvini al Codacons, sono sempre di più coloro che si schierano contro la partecipazione dei La Sad a Sanremo 2024. La colpa è dei testi dei brani già pubblicati dal gruppo, in attesa di conoscere i contenuti del pezzo sanremese.

Il Codacons ha comunicato che con l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi denuncerà la Rai e Amadeus, schierandosi apertamente contro la presenta dei La Sad a Sanremo 2024. A pochi giorni dai funerali di Giulia Cecchettin, e quando l’Italia si rende conto dell’importanza di essere sempre più attenta alla lotta contro la violenza e contro i femminicidi, ecco spuntare dal passato del gruppo parole che non possono essere tollerate, soprattutto se in un programma della TV di Stato e in prima serata.

Nascono da qui le polemiche sulla presenza dei La Sad a Sanremo 2024, tra i Big di Amadeus.

“Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia“, si legge nella nota del Codacons che si interroga sui motivi della presenza del gruppo in gara.

“Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia delle due Associazioni”, si legge ancora.

Non molto favorevole neanche Matteo Salvini, che ha parlato di “testi opinabili“.