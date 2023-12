Nome: Urban Theory

Anno di nascita: 2015

Città: Vallecrosia (Imperia)

Piattaforma: TikTok, Instagram, YouTube

Categoria: Arte

Chi sono gli Urban Theory

Gli Urban Theory nascono nel 2015 a Vallecrosia, in provincia di Imperia, da un’idea dell’insegnante di danza Jessica De Maria, che riunisce altri cinque ballerini, un videomaker e un project manager per dare vita a un progetto artistico innovativo e originale. Nel 2016 partecipano alla nona edizione di Italia’s Got Talent dove si esibiscono con una coreografia basata sul tutting e sulle illusioni ottiche. Il loro talento colpisce la giuria e il pubblico, e ottengono il golden buzzer che li porta direttamente in finale. Pur non vincendo il programma, gli Urban Theory si fanno notare e apprezzare per la loro originalità e creatività.

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2017 entrano a far parte del corpo di ballo di Viva RaiPlay, il programma condotto da Fiorello. Qui si esibiscono con diverse performance sempre basate sul tutting e sulle forme geometriche, e collaborano con vari ospiti musicali tra cui Ermal Meta, Fabri Fibra e Francesco Gabbani.

Da TikTok a Jimmy Fallon fino a Sanremo nel 2021

Nel 2018 aprono il loro canale TikTok dove iniziano a pubblicare video di breve durata in cui mostrano le loro abilità nel tutting e nel sincronismo. Il loro successo è immediato e travolgente: in poco tempo raggiungono milioni di follower e di like, e diventano una delle crew più seguite e influenti della piattaforma. I loro video vengono ricondivisi anche da celebrità internazionali, come Shakira, Black Eyed Peas e Snoop Dogg, e li portano a partecipare al prestigioso The Tonight Show di Jimmy Fallon, seppur in collegamento.

Nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo, dove aprono l’esibizione di Fiorello. Oltre a Jessica De Maria, gli altri componenti sono Fabiano Paglieri, Leonardo Sigona, Riccardo Marano, Lorenzo Piantoni e Davide Sala.

Continua a leggere su optimagazine.com