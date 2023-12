Prezzo sempre più interessante su Amazon per il Samsung Galaxy S22, smartphone dello scorso anno che sicuramente potrà far gola a molti utenti con tale offerta. Tra l’altro stiamo parlando di un dispositivo Android che si ritrova con un comparto tecnico ancora competitivo sul mercato. Approfondendo ciò che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce si può notare come il prezzo finale per questo Samsung Galaxy S22, nella variante da 128GB, sia di 520 euro.

Pare stia tornando ad essere più basso il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon: i dettagli di oggi

Inevitabile tornare sul device, dunque, dopo il report di fine novembre. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, anche se è necessario attendere qualche giorno in più per averlo tra le mani. Attualmente la disponibilità è molto ridotta, ci sono poche scorte ancora a disposizione ed è consigliabile affrettare i tempi d’acquisto se si vuole approfittare di questa cifra più bassa per il Samsung Galaxy S22. Tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare questo top di gamma di stampo Samsung a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di offerta.

Non tutti infatti hanno la possibilità di spendere tale cifra, pur scontata, in un’unica volta, con il pagamento a rate sarà sicuramente più semplice fare un acquisto di questo genere. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22 ricordiamo come siamo di fronte ad uno smartphone Android avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus.

Lato hardware spicca il processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso la memoria interna risulta essere da 128GB. Ottimo anche il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22, vista la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Quella anteriore invece è da 10 megapixel. Infine spazio alla batteria da 3700 mAh.

