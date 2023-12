Roberto Bolle a Sanremo 2024: l’etoile sarà sul palco del Teatro Ariston in occasione della prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana. L’annuncio arriva direttamente da Amadeus, nella serata di mercoledì 6 dicembre 2023. In un collegamento in diretta con il tg1 delle 20.00, il direttore artistico di Sanremo svela la presenza di un super ospite nella quinta ed ultima serata sanremese. Ci sarà Roberto Bolle.

Non solo musica, dunque. A Sanremo 2024 spazio anche alla danza con quello che è uno dei nomi più apprezzati d’Italia. Roberto Bolle a Sanremo 2024 calcherà il palco del Teatro Ariston nella serata di sabato 10 febbraio, quando per i Campioni del Festival si avvicinerà il momento di conoscere il nome del vincitore.

Il ballerino si aggiungerà a Fiorello, già annunciato alla co-conduzione dell’ultima serata. Con Amadeus e con i cantanti in gara, dunque, saranno due i nomi, stavolta maschili sul palco come ospiti. Se nelle puntate centrali del Festival, infatti, Amadeus sarà accompagnato in scena da tre nomi femminili, nella serata inaugurale e in quella di chiusura ha optato per nomi maschili.

Così, Sanremo 2024 aprirà con Marco Mengoni, vincitore in carica della kermesse. Si chiuderà invece con Fiorello – grande amico di Amadeus e sempre presente nelle sue edizioni del Festival – e super ospite la new entry Roberto Bolle.

“La presenza dell’étoile Roberto Bolle impreziosisce la serata finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione e ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza classica ai massimi livelli sia presente in un teatro iconico, dal punto di vista pop, e che i due mondi si possano incontrare”, le sue parole nell’annunciare la presenza di Roberto Bolle a Sanremo.

Appuntamento al Teatro Ariston e in diretta su Rai1 il 10 febbraio del prossimo anno.