Ogni anno, in occasione della festività in programma l’8 dicembre, tante persone vanno alla ricerca di spunti utili per mandare buongiorno e auguri di buona Immacolata con frasi e immagini a tema. Non semplice trovare contenuti idonei, motivo per il quale voglio fornire indicazioni che potrebbero fare la differenza. L’8 dicembre è una giornata importante per i cattolici, in quanto si celebra la festa dell’Immacolata Concezione. Questo dogma, proclamato da Papa Pio IX nel 1854, afferma che Maria, madre di Gesù, è stata concepita senza peccato originale.

Un po’ come avvenuto lo scorso anno, dunque, vogliamo fornirvi qualche utile dritta in merito, facendo il punto della situazione coi nostri lettori. Gli auguri di buona Immacolata con frasi e immagini sono più “particolari rispetto ad altre ricorrenze, essendoci una connotazione religiosa se vogliamo più spiccata. Dunque, rappresentano a conti fatti un modo per manifestare la propria fede e la propria devozione alla Vergine Maria. Sono anche un’occasione per ricordare a chi ci sta a cuore l’importanza di questo mistero della fede. Tuttavia, è possibile strappare un sorriso a chi riceve il nostro messaggio.

Andiamo per gradi, in ogni caso, provando a suggerire a chi ci segue qualche dritta per mandare auguri di buona Immacolata con frasi su WhatsApp a tema in un contesto simile. Inevitabilmente, il contesto in questo frangente è un tantino meno improntato sul divertimento e sulle battute. Ecco qualche dritta più specifica sotto questo punto di vista:

Buona festa dell’Immacolata! Che la luce di Maria possa illuminare la tua vita e il tuo cammino.

Tanti auguri per l’Immacolata! Che la Vergine Maria ti protegga e ti guidi sempre.

Felice Immacolata! Che la tua fede sia sempre forte e che tu possa sempre contare sulla protezione della Madonna.

Inutile dire che si possa procedere con l’invio di auguri di buona Immacolata non solo con alcune frasi a tema, ma anche attraverso immagini che possono avere un impatto visivo più significativo tramite WhatsApp. A seguire troverete una gallery che potrebbe fare al caso vostro.

