Disney+ ha comunicato la lista delle serie televisive Marvel in uscita il prossimo anno. Nel 2024 dunque vedremo ben 5 nuovi prodotti brandizzati Marvel o Star Wars. Nello specifico saranno 3 le serie targate Marvel Cinematic Universe e 2 dall’universo creato da George Lucas.

Serie TV Marvel in arrivo nel 2024

Ecco nel dettaglio quali sono le novità Marvel attese per il prossimo anno su Disney+:

Echo – dal 10 gennaio. La serie ha come protagonista Maya Lopez, nativa americana chiamata ad affrontare il suo passato, riconnettersi con le proprie radici e ritrovare il significato di famiglia per combattere contro gli effetti dei suoi atti efferati, commessi a New York, che stanno avendo ripercussioni anche nella sua città natale. I 5 episodi saranno subito disponibili in streaming.

Agatha: Darkhold Diaries. Kathryn Hahn torna a vestire i panni della lettrice del Darkhold di Westview, tanto amata dai fan del mondo Marvel.

X-Men ‘97. Serie animata che ha come protagonisti il gruppo di mutanti creati da Stan Lee. Programmata inizialmente per il 2023, poi posticipata a causa di una serie di eventi, non ultimo lo sciopero di attori e sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood, lo show è il sequel della serie animata originale del 1992.

Serie TV Star Wars in arrivo nel 2024

Ecco le novità Star Wars dell’anno prossimo su Disney+:

Star Wars: The Acolyte. Questo misterioso thriller svelerà una serie di segreti riguardanti nuove forze oscure che emergono durante la fine dell’era dell’Alta Repubblica. Narra le vicende di una ex Padawan e del suo maestro Jedi, che indagano su una serie di crimini.



Star Wars: Skeleton Crew. Quattro ragazzi vagano, dispersi, nella Galassia alla ricerca della strada di casa.

