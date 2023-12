In questi giorni sono giunti interessanti dettagli per quanto riguarda il prossimo iPhone SE 4, che Apple si starebbe preparando ad aggiornare. Stando a quanto emerso da un recente rapporto, l’iPhone SE 4 dovrebbe utilizzare la stessa unità batteria del modello base iPhone 14. Il colosso di Cupertino potrebbe anche utilizzare una versione modificata del telaio dell’iPhone 14 per il suo nuovo SE, indicando un grande aggiornamento del design rispetto al predecessore iPhone SE 3.

Secondo quanto riportato, l’iPhone SE 4, nome in codice D59 come identificatore del dispositivo, risulta in fase di prototipo. Il device dovrebbe utilizzare una batteria agli ioni di litio con numero di modello A2863, ovvero la stessa unità utilizzata nell’iPhone 14. Con esattezza, l’iPhone SE 3 ha una capacità della batteria di 2018mAh, mentre l’iPhone 14 ha una batteria di 3279mAh. Qualora il rapporto dovesse rivelarsi veritiero, il prossimo iPhone SE 4 avrà una batteria più grande del 50% rispetto al SE 3, il che sarà un enorme aggiornamento.

Tuttavia, assemblando tutti questi fattori, è possibile aspettarci che il prossimo iPhone SE 4 sarà una versione aggiornata dell’iPhone 14. Questo conferirà al device un design squadrato, cornici sottili, Face ID, doppia fotocamera posteriore e USB-C per rispettare le norme UE. Se mettiamo a confronto tali cambiamenti con l’iPhone SE 3, quasi certamente per il prossimo iPhone SE 4 l’aggiornamento coinciderà con il più grande salto in avanti, proprio come successo dall’iPhone 8 all’iPhone X. Quanto alle tempistiche di lancio, un precedente rapporto aveva suggerito che l’iPhone SE 4 non sarebbe stat lanciato fino al 2025 (uno dei motivi principali del ritardo risiederebbe nello sviluppo del modem 5G interno di Apple, dato che l’iPhone SE 4 dovrebbe essere il primo device a presentarlo).

