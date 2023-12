Nei migliori album di Taylor Swift c’è tutta la capacità che dovrebbe essere propria di ogni artista: la versatilità e la leggerezza con la quale la popstar si muove tra il rock e il pop, spostandosi su sfumature indie e folk, non sono peculiarità comuni a tutti. Negli anni Taylor Swift ha saputo trascinare a sé un esercito di fedeli, gli Swifties, che ad oggi sono la fanbase più numerosa al mondo. Ma quali sono le sue opere migliori?

1989 (2014)

Questo è l’album che ha segnato il passaggio definitivo di Taylor Swift dal country al pop, con influenze synth-pop e new wave. Ha ottenuto il plauso della critica e ha vinto tre Grammy Awards, tra cui Album of the Year. Tra i singoli di successo, si ricordano Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood e Wildest Dreams.

Offerta 1989 SWIFT TAYLOR

R&P INTERNATIONAL

Folklore (2020)

Folklore è stato pubblicato a sorpresa durante la pandemia di COVID-19. L’album ha segnato una svolta artistica per Taylor Swift, che ha abbandonato il pop per esplorare il folk, l’indie e l’alternative. Tra i singoli di successo, si ricordano Cardigan, Exile (con Bon Iver) e Betty.

Folklore Folklore

Swift, Taylor

Evermore (2020)

Evermore è il nono album in studio di Taylor Swift, pubblicato a sorpresa a soli cinque mesi di distanza dal precedente, Folklore (2020). L’album è stato descritto come una “sorella” di Folklore, con uno stile folk, indie e alternative. Tra i singoli di successo, si ricordano Willow, No Body No Crime (con le Haim) e Champagne Problems.

Evermore Nevermore

Swift, Taylor

Red (Taylor’s Version) (2021)

La Taylor’s Version di Red è una ri-registrazione del quarto album in studio di Taylor Swift, Red (2012), che era stato un album sperimentale e variegato con elementi di country, pop, rock e folk. L’album ri-registrato ha aggiunto dieci brani inediti, tra cui All Too Well (Ten Minute Version), una versione estesa della canzone più amata dai fan.

Fearless (Taylor’s Version) (2021)

Fearless (2008) è stato il primo grande successo commerciale e critico, con elementi di country e pop. L’album ri-registrato include sei brani inediti, tra cui Mr. Perfectly Fine e You All Over Me.

Continua a leggere su optimagazine.com