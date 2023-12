La Sad a Sanremo 2024: il gruppo è nel cast annunciato da Amadeus qualche giorno fa e pronto per partecipare in gara al Festival tra qualche mese. Loro, La Sad, fanno già discutere ed è polemica immediata per i testi delle canzoni già pubblicate e per le recenti dichiarazioni.

“Non bisogna demonizzare la droga. Se ogni tanto la usi per divertirti con gli amici o perché in quel momento ne senti l’esigenza ci sta”, le dichiarazioni del gruppo che fanno scalpore.

Il nome La Sad non è andato giù a molti sin dall’annuncio dei Campioni di Sanremo 2024. Sconosciuti ai più, non troppo seguiti sui social, con un pungo di live all’attivo e una carriera estremamente ridotta. La band si è infatti formata solo nel 2020 e non ha grandi numeri dalla sua parte. Ma nel Festival di Amadeus, questo non è mai stato un problema: anno dopo anno il direttore artistico ha scommesso anche su nomi pochi noti e i fatti gli hanno poi dato sempre ragione.

Stavolta, però, non si discute solo nella scarsa popolarità di uno dei Big del Festival ma anche delle recenti dichiarazioni in tema di droga. “Non bisogna demonizzare la droga. Se ogni tanto la usi per divertirti con gli amici o perché in quel momento ne senti l’esigenza ci sta”, sono infatti parole dei La Sad. Dichiarazioni del genere non sono compatibili con la TV di Stato.

Non solo questo: ad ascoltare bene le loro canzoni emerge tanto altro nei testi. Un esempio? “Ma tu sei peggio della coca, sei una t***a”, si ascolta in Sto Nella Sad. E ancora: “Tutte le notti rischio di andare in over e mischio droghe, ma non trovo risposte”, cantano in Bimbo Sad. E di esempi ce ne sono tanti altri…

A ben conoscere Amadeus, chiaramente, nel pezzo sanremese non ci sarà alcun tipo di riferimento alla droga ma fermare le polemiche, quando al Festival mancano ancora diverse settimane, è impossibile.