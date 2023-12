Il film cult di fine anni ’90, Cruel Intentions, avrà un suo riadattamento televisivo. Prime Video ha infatti confermato la serie TV ispirato al romanzo “Le relazioni pericolose” di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos.

Nel cast della serie televisiva, però, non ci sarà Sarah Michelle Gellar, tra gli interpreti principali del film, che si era addirittura detta contraria a un possibile reboot. La piattaforma di streaming di Amazon ha infatti ufficializzato i nomi degli attori che saranno presenti nella serie, tra cui troviamo:

Sarah Catherine Hook,

Zac Burgess,

Savannah Lee Smith (Gossip Girl),

Sara Silva (American Horror Stories),

Khobe Clarke,

John Harlan Kim,

Brooke Lena Johnson (You)

Sean Patrick Thomas

I personaggi ricorrenti saranno, invece: Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati, Zeke Goodman e Jon Tenney.

La serie TV Cruel Intentions è prodotta da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e Original Film. La trama richiama quella del film, in cui due fratellastri, che frequentano un college elitario di Washington, D.C., sono pronti a tutto per restare in cima alla piramide sociale, perfino sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti.

Lauren Anderson, responsabile degli originali AVOD, degli unscripted e della programmazione di Amazon MGM Studios ha inoltre comunicato che il team di sceneggiatori sarà guidato da Sara Goodman e Phoebe Fisher.

Continua a leggere Optimagazine