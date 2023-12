All’indomani dell’annuncio di una rimodulazione spiacevole, sono in molti a chiedersi come disattivare Amazon Music Unlimited su Echo e Fire TV. Proprio per questo servizio specifico, aumenterà il costo mensile per gli utenti finali, come riportato sia sul sito Amazon che comunicato attraverso una mail ufficiale nelle scorse ore.

Stiamo parlando nello specifico dell‘abbonamento Echo/Fire TV di Amazon Music Unlimited appunto, pensato per la fruizione di musica e podcast in maniera illimitata e senza pubblicità su un solo dispositivo Echo o Fire TV (a differenza del piano individuale per la fruizione da più device, ma al costo di 10,99 euro). Finora il costo di questo servizio a basso costo era pari a 4,99 euro al mese, mentre, a breve, la spesa mensile sarà invece di 5,99 euro al mese. I nuovi prezzi per i vecchi clienti saranno applicati dal primo rinnovo successivo al 10 gennaio 2024. Al contrario, per i nuovi clienti, le rinnovate condizioni sono entrate già in vigore da ieri 6 dicembre.

Visto l’aumento, ci si chiede come disattivare Amazon Music Unlimited su Echo e Fire TV. L’operazione è davvero semplicissima e immediata: basta visitare questo collegamento dal proprio account e dunque proseguire con l’annullamento dell’iscrizione. Una volta effettuato il passaggio, il servizio sarà comunque garantito fino al termine del periodo già pagato. Chiunque stia usufruendo di qualche periodo di prova, potrà comunque beneficiarne ancora fino ai termini già stabiliti in precedenza.

Nel disattivare Amazon Music Unlimited nel piano base per un solo dispositivo Echo o Fire TV, si rinuncia all’accesso illimitato a 90 milioni di brani e altrettanti podcast, all’esperienza di ascolto con skip illimitati e senza pubblicità, pure con l’ausilio dei comandi vocali ad Alexa. In qualsiasi momento, l’eventuale abbonamento potrebbe essere riattivato, ma alle nuove condizioni appena riportate.

Continua a leggere su optimagazine.com