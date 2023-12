Sta dilagando in questa primissima parte di dicembre la truffa del regalo Pandora legata ad un presunto calendario dell’Avvento del brand. La bufala sta mietendo numerose vittime perché pure associata ad un’iniziativa commerciale del marchio di gioielli tanto amato, quest’ultima vera e ufficiale. Proprio per la confusione che si è generata in questo periodo speciale dell’anno, ecco che si rischia di cadere nella trappola ordita da cyber criminali senza scrupolo.

La truffa e la vera promozione

Bisogna immediatamente fare dei distinguo. Non c’è dubbio che sia in corso la truffa del regalo Pandora sui social, in particolare su Facebook. Quest’ultima fa riferimento alla spedizione a casa di un calendario dell’Avvento con i doni a marchio Pandora appunto, presenti nelle classiche caselle dei 24 giorni che precedono il Natale. Questo prodotto non è ufficiale, non esiste e dunque chi pensa di fare un vero affare acquistandolo al prezzo scontatissimo di 1,95 cade nella trappola. Questo perché fornisce i dati della sua carta di credito a criminali senza scrupoli e altre informazioni sensibili che verranno utilizzati per scopi illeciti.

Come già anticipato, la truffa attuale rischia di essere più che mai pericolosa perché in circolazione nel momento esatto in cui c’è un’iniziativa ufficiale del noto marchio. Questa prevede come regalo Pandora un bracciale ma solo a fronte di una spesa già effettuata di ben 129 euro. Insomma, l’occasione rientra nella tipologia delle promo commerciali molto comuni durante il periodo natalizio.

Occhi aperti

La truffa del regalo Pandora attraverso i calendari dell’Avvento rimane reale e pericolosissima dunque. Concreta e valutabile invece (almeno per i fan dei gioielli specifici) è la promozione del bracciale in omaggio su una corposa spesa effettuata. Gli utenti dovranno discernere bene le due cose per evitare di cadere in trappola e mettere dati e conti bancari nelle mani di criminali senza scrupoli.

