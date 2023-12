Venticinque anni, italiano con cittadinanza francese: nell’arco di tre anni, Nicolas Maupas è diventato uno dei giovani attori più gettonati del piccolo schermo.

Tutto è iniziato nel 2020 quando è stato scelto per interpretato Filippo nella serie di successo Mare Fuori; ruolo che ricoprirà per tre stagioni. La fiction di Rai2, diretta da Carmine Elia, diventa un fenomeno di culto, in grado di arrivare anche Oltreoceano.

Da lì in poi è stata tutta una strada in salita. Sono bastate una manciata di serie tv per rendere Nicolas Maupas popolarissimo. Un Professore (in onda su Rai1 con la seconda stagione), la miniserie Sopravvissuti, e perfino Netflix con Odio il Natale. L’ultimo suo lavoro è Noi Siamo Leggenda, attualmente trasmesso su Rai2.

“Sono contento di vedere che c’è un pubblico affezionato, ma anche tanti spettatori che hanno scoperto la nostra serie quest’anno”, ha dichiarato il giovane attore in un’intervista con La Repubblica, parlando di Un Professore 2. “Mi colpisce l’accanimento positivo degli spettatori che sono molto ancorati alle storie singole dei personaggi. Non ci vedo assolutamente la possibilità che il pubblico non distingua persona e personaggio tutt’altro però danno la stessa importanza all’emotività di uno e dell’altro”.

Lavorando in queste apprezzate serie di casa Rai, Nicolas Maupas ha ritrovato alcuni suoi colleghi con i quali ha condiviso i set. “Trovo divertente vedere come cambiano le dinamiche tra loro che interpretano personaggi diversi, magari in un film sono fratello e sorella, in un altro marito e moglie”, ha raccontato l’attore, classe ’98, sempre a Repubblica.

“Da attore è un grandissimo aiuto tornare a lavorare con qualcuno che conosci bene, ritrovare Domenico Cuomo sul Professore dopo l’esperienza comune di Mare fuori mi permette di lavorare molto rilassato. Come con Damiano Gavino (con cui condivide il set di Un Professore, ndr), con cui c’è una grande affinità”.

