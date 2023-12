Recenti indiscrezioni hanno rivelato alcuni dettagli chiave riguardanti lo smartphone di punta di nuova generazione di Xiaomi, lo Xiaomi 14 Ultra. Il noto informatore cinese Digital Chat Station ha fatto trapelare su Weibo le specifiche della fotocamera, della batteria e della ricarica del prossimo device. Ecco tutti i dettagli. Per chi non ne fosse a conoscenza, il produttore ha già annunciato lo Xiaomi 14 e lo Xiaomi 14 Pro, il che rende la variante Ultra il terzo capitolo della serie top di gamma. Adesso, DCS ha affermato che il prossimo smartphone sarà dotato di un sensore primario Sony LYT900 con apertura f/1.63, che equivale a un’apertura full frame f/4.3 ±.

Questo sta a significare anche che il prossimo Xiaomi 14 Ultra sarà in grado di assorbire più luce rispetto al suo predecessore. Ciò è in linea con la precedente fuga di notizie del famoso ed attendibile DCS, che ha anche accennato al sensore Sony LYT900. Si ritiene che il device contenga sul retro una configurazione a quattro fotocamere da 50MP di varie lunghezze focali. Inoltre, l’informatore ha anche parlato della capacità della batteria che alimenta lo Xiaomi 14 Ultra e delle sue capacità di ricarica.

In precedenza, Digital Chat Station aveva rivelato come un misterioso dispositivo soprannominato ‘Venti’ avrebbe adottato una batteria da 5180mAh che supporta la ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 50 W. I rapporti iniziali avevano accennato ad una batteria più grande da 5500mAh, ma l’ultima fuga di notizie conferma la capacità di 5180mAh. Lo Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere lanciato nel 2024 verso il mese di aprile, il che corrisponde alla tempistica di lancio del Vivo X100 Ultra. Per il momento, queste sono tutte le informazioni che conosciamo, quindi non vi resta che restare nei dintorni per ricevere ulteriori aggiornamenti.

