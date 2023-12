Alzi la mano chi non ricorre, con una certa frequenza, alle videochiamate WhatsApp, soprattutto nelle chat di gruppo per mettersi in contatto dal vivo con amici, parenti, colleghi di lavoro e non solo. Ebbene, visto che la funzione è utile a molti, gli sviluppatori hanno pensato di migliorarla ulteriormente, avvicinandola sempre di più a strumenti più professionali di videoconferenza, come Zoom e Meet per citarne solo due.

L’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.25.10.72, disponibile sull’app TestFlight, presenta una novità importantissima: la possibilità di condividere musica e filmati all’interno delle videochiamate. Era ovvio che si andasse in questa direzione, visto il recente indizio (scovato sempre nella versione sperimentale del servizio) che prevedeva la condivisione dello schermo tra i partecipanti ad una call. Ora invece è stato compiuto un nuovo passo in avanti e in tanti potranno usufruire di un’esperienza più completa in chiamata.

Come già anticipato, le videochiamate WhatsApp dovrebbero diventare ben presto più utili, soprattutto in ambito lavorativo. Grazie alla condivisione di video soprattutto, potranno essere visualizzate da tutti i partecipanti delle presentazioni o dei filmati pensati per un progetto qualsiasi. Non va neanche trascurato l’aspetto ludico e di intrattenimento della funzione: basti pensare ad una call tra amici e parenti che potrebbero guardare tutti insieme una clip che li riguarda da vicino, un film di famiglia, le riprese di un qualsiasi evento e molto altro ancora.

La novità messa in evidenza oggi è stata scovata solo nella versione per iPhone di test del servizio di messaggistica. Ciò non esclude che la stessa implementazione investirà anche i dispositivi Android, dapprima nella versione sperimentale dell’app di comunicazione. Per quanto riguarda la distribuzione definitiva di questa importante feature, non ci resta poi che aspettare il 2024, magari non la primissima parte dell’anno ma il suo prosieguo.

