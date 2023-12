Dovrebbe essere imminente l’uscita dei biglietti di Lazio-Inter. Una volta archiviata la partita disputata allo Stadio Olimpico dalla squadra di Sarri ieri, con l’impegno in Coppa Italia contro il Genoa di Gilardino, il prossimo match a domicilio per il club della Capitale è proprio quello contro il grande ex di turno. Vale a dire Simone Inzaghi. C’è già oggi grande attesa, se pensiamo che la scorsa settimana siamo stati costretti a pubblicare un primo approfondimento in merito per i tifosi interessati alla sfida.

Cosa sappiamo sulla vendita dei biglietti di Lazio-Inter: quando ci sarà l’uscita ed anomali annunci sul web

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo di oggi, la vendita vera e propria dei biglietti di Lazio-Inter non è ancora iniziata. Tuttavia, all’interno della biglietteria virtuale della squadra di casa, è apparsa già oggi la voce del Match Center. Per questa ragione, da un momento all’altro arriverà la prima comunicazione ufficiale da parte del club biancoazzurro, con le prime informazioni sulle diverse fasi della vendita.

Anche i biglietti di Lazio-Inter, infatti, vedranno assegnata una sorta di corsia preferenziale per abbonati e soci ai club, prima di procedere con la vendita libera sia per i sostenitori di casa, sia per il settore ospiti. Fase, quest’ultima, che storicamente prende il via ad inizio settimana del match stesso. Dunque, è probabile che si possa procedere anche sul versante dei nerazzurri solo a partire da lunedì 11 dicembre. Nulla di ufficiale, ma ora abbiamo quantomeno un link da seguire per gli aggiornamenti del caso.

Detto questo, occhio alle vendite private, in quanto ad oggi trattasi necessariamente di truffa. Tenete a mente anche il fatto che, con ogni probabilità, quantomeno una porzione di Curva Sud verrà destinata ai tifosi dell’Inter, attesi come sempre in gran numero e ben oltre la capacità del settore di riferimento.

