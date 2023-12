La Grande Guerra è stata raccontata in tutti i modi, in letteratura, a teatro, al cinema e in televisione. Le storie vissute dai soldati, in trincea e sui campi di battaglia, e dalle loro famiglie, sono diventati materiale per scrittori e sceneggiatori. E non poteva essere altrimenti, visto che parliamo di un evento chiave del secolo, che ha influenzato le vite di tantissime persone.

Tra le novità di Netflix di fine anno vi è una docuserie che mira a raccontare i fatti come mai prima d’ora, da tutti i punti di vista, attraverso immagine di repertorio, la voce di chi ha vissuto il conflitto in prima persona. La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal fronte parla della guerra da più punti di vista, per dare una lettura più completa sui fatti.

Questa docuserie racconta la Seconda guerra mondiale in un modo mai visto prima, usando immagini d’archivio rielaborate e testimonianze di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Sinossi ufficiale Netflix

La narrazione è affidata al premio BAFTA John Boyega (“Star Wars”, “The Woman King”), che ha il gravoso compito di guidare lo spettatore in un viaggio attraverso la più terribile guerra della storia dell’umanità.

La docuserie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da giovedì 7 dicembre 2023.

Continua a leggere Optimagazine