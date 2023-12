Una massiccia fuga di notizie ha appena rivelato del tutto il prossimo Samsung Galaxy A25. Il materiale promozionale ufficiale per il device è emerso online, apparentemente dal portale italiano di Samsung, e non lascia nulla all’immaginazione. Il design complessivo del Samsung Galaxy A25 non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia assistito al leak precedente di novembre, quando i colori e l’aspetto del telefono erano stati esposti da una dozzina di render.

Come riportato da “SamMobile“, quest’ultimo materiale stampa proveniente dal nostro Paese conferma lo schermo Super AMOLED del telefono, la configurazione della fotocamera, le specifiche della memoria, la batteria e le dimensioni, oltre al suo design. Il Samsung Galaxy A25 verrà spedito con un cavo di alimentazione/dati ed uno strumento di espulsione della SIM. Nessun caricatore da muro nella confezione. Inoltre, il telefono avrà una batteria da 5000mAh con ricarica da 25W, un chip octa-core da 5nm (presumibilmente Exynos 1280) ed un display Super AMOLED FHD+ da 6,5 ​​pollici.

ARTICOLI CORRELATI

Inoltre, il display sarà certificato Eye Care e disporrà di un notch Infinity-U per ospitare la selfie camera. Parlando di fotocamere, questa fuga di notizie conferma che il Samsung Galaxy A25 è dotato di una fotocamera selfie da 13MP, una fotocamera principale posteriore da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), un sensore ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. Per quanto riguarda le opzioni di memoria, il Samsung Galaxy A25 sarà disponibile con 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione integrato, espandibile di 1TB tramite microSD. Il Samsung Galaxy A25 misurerà 161mm di altezza e 76,5mm di larghezza con uno spessore di appena 8,3mm. Ci aspettiamo che venga messo in vendita con Android 14 e One UI 6.0. Non ci sono nuove informazioni sulla data di rilascio ufficiale del telefono, ma, a seguito di questa fuga di notizie, sembra essere più vicino che mai al suo debutto. Il Samsung Galaxy A24 è stato messo in vendita a maggio, ma è possibile che l’azienda asiatica introduca presto sul mercato il Samsung Galaxy A25.

Continua a leggere su optimagazine.com