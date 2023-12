Nome: Sara Genevieve

Cognome: Mormile

Città: Caivano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Attrice, content creator, tiktoker

Chi è Sara Penelope Robin

Sara Penelope Robin, all’anagrafe Sara Genevieve Mormile, è un’attrice e content creator originaria di Caivano (Napoli). Dopo la laurea all’Università di Roma Tre dove ha studiato cinema, Sara si dedica all’attività di social media manager per diverse aziende fino ad approdare nel mondo dei social con i primi video pubblicati su TikTok.

Da quel momento la sua carriera prenderà una virata interessante: i suoi monologhi incentrati principalmente su una versione parodistica del make up arrivano ai content creator già noti. Tra questi ci sono i conterranei The Jackal, che la coinvolgono per una live fino ad ingaggiarla per la serie Pesci Piccoli.

Nei suoi video parla principalmente in napoletano con i sottotitoli, e a proposito della scena partenopea è salita sul palco dei 99 Posse per un evento all’Arena Flegrea. Il suo volto è comparso anche in una puntata del programma Propaganda Live. Sara Penelope Robin è anche scrittrice. Il suo primo libro è Tarantelle Quotidiane.

Il monologo per Giulia Cecchettin, le polemiche e la spiegazione

Il 20 novembre Sara Penelope Robin ha pubblicato un monologo dedicato a Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre. Nel video, Sara Penelope Robin si trucca fino a comporre delle occhiaie, e recita con delle frasi in napoletano che spesso compaiono sui giornali oppure vengono pronunciate da chi commenta le notizie di femminicidio: “Era un bravo ragazzo/fa così perché ti vuole bene” e via discorrendo.

Il suo video è diventato virale, ma molti l’hanno accusata di speculare su una tragedia. In un video di risposta, Sara Penelope Robin ha spiegato che con quel video ha voluto unire la storia di Giulia Cecchettin e la sua esperienza personale per lanciare un messaggio di forte condanna contro il patriarcato.

